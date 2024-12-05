قائمة بيراميدز لمواجهة دجوليبا المالي في دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز قائمة رحلة الفريق إلى مالي لمواجهة دجوليبا في إطار دوري أبطال إفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على دجوليبا المالي في السادسة من مساء الأحد على استاد ٢٦ مارس بالعاصمة المالية باماكو، في ثاني جولات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال.

قائمة بيراميدز لمواجهة دجوليبا المالي

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - طارق علاء - محمد الشيبي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد حمدي.

خط الوسط: مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - بلاتي توريه - رمضان صبحي - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - يوسف أسامة نبيه - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي

ويغيب عن رحلة مالي، أحمد الشناوي وإبراهيم عادل بسبب الإصابة بنزلة برد، وكذلك يوسف أوباما بسبب الإصابة في الركبة، وصديق إيجولا لعدم القيد الأفريقي.