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أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، عن التقدم بطلب رسمي لاستضافة بطولة العالم للكوارش في نسختها المقبلة 2025 والتي يتوقع أن يشارك فيها 450 لاعب ولاعبة يمثلون 50 دولة.

مصر تتقدم بطلب رسمي لاستضافة بطولة العالم للكوارش 2025

وقال محمد صبيح، إن الملف المصري الذي تم تقديمه خلال اجتماع كونجرس الاتحاد الدولي للعبة والمقام حاليا في دولة منغوليا وحضره ممثلا عن مصر حظي بإشادة أعضاء الاتحاد الدولي، اللذين رحبوا بفكرة تنظيم البطولة على أرض مصر لتكون النسخة الأولى من نوعها التي تستضيفها القاهرة.

وأكد رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، أن العرض المصري تناول كل الإمكانيات التي توفرها الدولة المصرية من منشآت وبنى تحتية تسهم في تنظيم بطولة العالم للكوارش على أعلى مستوى بما يحقق الأجواء الملائمة للمنافسات.

وأشار محمد صبيح إلى أن الاتحاد المصري للكيك بوكسيج يستهدف استضافة المزيد من البطولات والفعاليات الدولية بعدما باتت مصر محط أنظار العالم في مجال الرياضة، مؤكدا أن تنظيم مصر للبطولة الإفريقية للكوارش والتي أقيمت في شهر يوليو 2023 لاقى استحسان المشاركين لما وجدوه من حسن الضيافة والتنظيم.

واختتم محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج أنه سيتم الإعداد لتنظيم بطولة العالم إداريا وفنيا على أعلى مستوى وأيضا تكوين منتخب وطني قوي يمكنه المنافسة بقوة في البطولة العالمية للكوارش.

ويضم الاتحاد المصري للكيك بوكسينج عددا من الرياضات ضمن لجانه من ضمنها السامبو والشوت بوكسينج والكوارش وغيرها من الرياضات النزالية وسط سعى دائما من جانب الاتحاد للتطوير وتوسع قاعدة المشاركة الأمر الذي يظهر جليا في تزايد كبير في أعداد اللاعبين واللاعبات المسجلين ضمن لجان الاتحاد المصري للكيك بوكسينج.

وتعد رياضة الكوارش من ضمن الألعاب القتالية ويسمح فيها بارتداء الحجاب خلال المنافسات في البطولات الدولية كما أنها تبدأ من ميزان 48 كجم إلى 87 كجم ثم الوزن الثقيل فوق الـ 100 كجم للرجال، ويبلغ مدة المباراة للفتيات 3 دقائق وللرجال 4 دقائق عبارة عن شوط واحد وفي حال التعادل يتم احتساب 2 دقيقة فقط تحت مسمى «جولد سكور».