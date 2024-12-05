نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة المرشحين لأفضل لاعب خلال شهر نوفمبر في الدوري الإنجليزي.. صلاح يتصدرها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الرابطة المحترفة للدوري الإنجليزي الممتاز،عن أسماء المرشحين لجائزة أفضل لاعب في شهر نوفمبر بـ الدوري الإنجليزي الممتاز.

المرشحين لأفضل لاعب خلال شهر نوفمبر

وشهدت القائمة تواجد محمد صلاح لاعب ليفربول المتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن على الرغم من تعادله أمام نيوكاسل يونايتد.

وجاءت القائمة ب 8 أسماء، على رأسهم محمد صلاح لاعب ليفربول، ولاعب خط الوسط جرافينبيرش، وبرونو فيرنانديز قائد مانشستر يونايتد.

وتواجد إلى جواو بيدرو لاعب برايتون، وماتيوس كونيا لاعب وولفرهامبتون ويوان ويسا مهاجم فريق برينتفورد، مع ثنائي أرسنال أوديجارد وبوكايو ساكا.

والجدير بالذكر أن المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن برصيد 13 هدف، وبفارق هدف وحيد عن إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.