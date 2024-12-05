نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصفقة تقترب.. مانشستر يونايتد يتفوق على ريال مدريد وبايرن ميونخ في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية ألمانية، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يسعي بقوة للحصول على خدمات الدولي الكندري ألفونسو ديفيز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وسيدخل مانشستر يونايتد في صراع قوي ومثير مع ريال مدريد الإسباني، الذي يريد هو الآهخر التعاقد مع ألفونسو ديفيز نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني.

ومن ناحيته يأمل العملاق البافاري في تجديد عقد ديفيز خلال الفترة الحالية بناء على طلب من كومباني مدرب البايرن الذي يريد الإبقاء على الدولي الكندي ضمن صفوف الفريق الألماني.

ووفقًا لصحيفة "بيلد" الألمانية، فأن مسؤولي مانشستر يونايتد دخلوا في مفاوضات مع وكيل أعمال ديفيز للتعاقد معه بشكل مجاني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وتم تقديم عرضًا ماليًا ضخمًا للاعب الكندي لإقناعه بالانتقال إلى صفوف الشياطين الحمر.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن العرض المالي المقدم من قبل مانشستر يونايتد يفوق ما قدمه النادي الملكي إلى ألفونسو ديفيز، وكذلك أكبر من عرض التجديد الخاص بالعملاق البافاري.

