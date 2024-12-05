نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة يفجرها.. بيراميدز يرحب بإنتقال نجمه للأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شبانة عن حصول محمود زلاكة نجم سيراميكا كليوباترا والمعار من نادي بيراميدز وعد من إدارة الأخير بالسماح له بالانتقال إلى أحد أندية الأهلي أو الزمالك بنهاية الموسم في حال تلقيه عرضا رسميا مناسبا منهم.

بيراميدز يرحب بإنتقال نجمه للأهلي

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن بعد تألق اللاعب مع سيراميكا كليوباترا مؤخرا وإنضمامه إلى منتخب مصر عرض بعض الوكلاء على الأهلي فكرة ضم اللاعب مؤكدين أن بيراميدز لن يعارض إتمام الصفقة بل ويمكن دراسة كيفية إتمامها خلال الإنتقالات الشتوية المقبلة بالتنسيق بين الثلاث أندية.

وأتم شبانة بأن إدارة الأهلي تبحث الفكرة حاليا على أن يتم عرضها على كولر لإبداء رأيه الفني.