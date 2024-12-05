نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: لبيب يطير إلى المغرب لحضور حفل الأفضل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة أن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك قد تلقى دعوة رسمية من الاتحاد الإفريقي كاف لحضور حفل جوائز الأفضل في إفريقيا.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أنه من المنتظر سفر رئيس الزمالك لحضور الحفل المقرر إقامته يوم ١٦ ديسمبر في مدينة مراكش المغربية.

ويستعد فريق الزمالك للقاء إنيمبا النيجيري يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري في السادسة مساءً باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد فريق الزمالك للقاء إنيمبا النيجيري يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري في السادسة مساءً باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

