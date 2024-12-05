الرياضة

جدول ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات اليوم الخميس

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أحمد جودة - القاهرة -  

يقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" جدول ترتيب بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم؛ قبل انطلاق مباريات اليوم الخميس الموافق 5 ديسمبر الجاري؛ ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

ضمك ضد الفيحاء، في تمام الساعة 5:10 مساءً بتوقيت القاهرة.

الوحدة ضد الأخدود، في تمام الساعة 5:15 مساءً بتوقيت القاهرة.

الشباب ضد الفتح، في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويتصدر فريق اتحاد جدة جدول ترتيب بطولة الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 33 نقطة، ويليه الهلال برصيد 31 نقطة.

جدول ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات اليوم

الاتحاد 33 نقطة
2- الهلال 31 نقطة
3- النصر 25 نقطة
4- القادسية 25 نقطة
5- الشباب 22 نقطة
6- 20 نقطة
7- الخليج 19 نقطة
8- التعاون 18 نقطة
9- الرياض 18 نقطة
10- الرائد 14 نقطة
11- ضمك 14 نقطة
12- العروبة 13 نقطة
13- الاتفاق 12 نقاط
14- الخلود 10 نقاط
الأخدود 9 نقاط
16- الوحدة 9 نقاط
17- الفيحاء 7 نقاط
18- الفتح 5 نقاط

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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