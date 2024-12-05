نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات اليوم الخميس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" جدول ترتيب بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم؛ قبل انطلاق مباريات اليوم الخميس الموافق 5 ديسمبر الجاري؛ ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

ضمك ضد الفيحاء، في تمام الساعة 5:10 مساءً بتوقيت القاهرة.

الوحدة ضد الأخدود، في تمام الساعة 5:15 مساءً بتوقيت القاهرة.

الشباب ضد الفتح، في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويتصدر فريق اتحاد جدة جدول ترتيب بطولة الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 33 نقطة، ويليه الهلال برصيد 31 نقطة.

جدول ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات اليوم

الاتحاد 33 نقطة

2- الهلال 31 نقطة

3- النصر 25 نقطة

4- القادسية 25 نقطة

5- الشباب 22 نقطة

6-الأهلي 20 نقطة

7- الخليج 19 نقطة

8- التعاون 18 نقطة

9- الرياض 18 نقطة

10- الرائد 14 نقطة

11- ضمك 14 نقطة

12- العروبة 13 نقطة

13- الاتفاق 12 نقاط

14- الخلود 10 نقاط

الأخدود 9 نقاط

16- الوحدة 9 نقاط

17- الفيحاء 7 نقاط

18- الفتح 5 نقاط