كاف: ممثلو إفريقيا جاهزون للتحدي في كأس العالم للأندية 2025

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم حول العالم، موعد إجراء قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الخميس لأول مرة بنظامها الجديد.

وعلق الحساب الرسمي للاتحاد الافريقي لكرة القدم “الكاف” على القرعة وكتب عبر حسابه بموقع إكس: ممثلو إفريقيا جاهزون للتحدي في كأس العالم للأندية 2025.

موعد قرعة كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة والفرق المشاركة

تتجه الأنظار نحو قرعة كأس العالم للأندية 2025، والتي ستقام لأول مرة بتنسيقها الجديد، حيث تضم 32 فريقًا.

ومن المقرر أن تجرى القرعة اليوم الخميس الموافق 5 ديسمبر، وستذاع عبر قناة FIFA+ الرقمية، بالإضافة إلى القنوات الحاصلة على حقوق بث البطولة.

موعد البطولة ومكان إقامتها

البطولة ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية بين 15 يونيو و13 يوليو 2025، ما يجعلها الحدث الأبرز بعد انتهاء الدوريات الكبرى.

