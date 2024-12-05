نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أتلتيكو مدريد وكاسيرينو في كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتلتيكو مدريد مع نظيره كاسيرينو اليوم الخميس الموافق 5 ديسمبر الحالي في لقاء هام بينهم بستاد الأمير فيليب ضمن منافسات الدور الثاني من كأس ملك إسبانيا.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وكاسيرينو

وتنطلق صافرة بداية مباراة أتلتيكو مدريد وكاسيرينو مساء اليوم في تمام الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة والساعة 9:00 ب

بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وكاسيرينو

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.