الرياضة

سموحة يكرم مدربه ولاعباته المتألقين مع منتخب السلة

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أحمد جودة - القاهرة - حرص مجلس إدارة نادى سموحه برئاسة المهندس محمد فرج عامر على تكريم أحمد جمعه المدير الفنى  للفريق الأول لكرة السلة بالنادى ولاعبات النادى  ملك سامي، انجى صلاح  المتألقات مع منتخب كرة السلة 3 × 3 التى خلال البطولة الإفريقية التى اقيمت  مؤخرًا في مدغشقر.

سموحة يكرم مدربه ولاعباته المتألقين

وقاد مدرب ولاعبات سموحه المنتخب  للحصول المنتخب على المركز الثاني في بطولة إفريقيا والتأهل لكأس العالم فى متغوليا  خلال يونيو المقبل.

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وجاء ذلك بحضور رامى فتح الله وأشرف مختار وماهينور سامح أعضاء مجلس الإدارة وشريف العطار رئيس جهاز كرة السلة، عماد هاشم المدير الإدارى، جهاد سمير إدارى الفريق ولاعبات الفريق.

وأقيم الاحتفال قبل تدريب الفريق بالصالةوتم تقطيع تورته احتفالا بمدرب ولاعبات النادى.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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