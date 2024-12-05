نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أهلي جدة القادمة أمام التعاون في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل أهلي جدة ضيفًا على نظيره التعاون، ضمن منافسات الدوري السعودي الممتاز، للموسم الجاري 2024-2025.

أهلى جدة يواجه التعاون في الدوري السعودي

ويستضيف أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، المواجهة القوية بين أهلي جدة والتعاون، ضمن فعاليات الجولة الثالثة عشر من بطولة دوري روشن للمحترفين.

ويحتل كبير جدة المركز السادس في ترتيب جدول دوري روشن للمحترفين برصيد 20 نقطة، بفارق نقطتين عن صاحب المركز الثامن فريق التعاون والذي يمتلك في رصيده 18 نقطة.

موعد مباراة أهلي جدة أمام التعاون في الدوري السعودي

من المقرر، أن تقام مباراة أهلي جدة أمام التعاون في دوري روشن، يوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2024، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والثامنة بتوقيت السعودية وقطر، والتاسعة بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة أهلي جدة والتعاون في الدوري السعودي

يمكنكم مشاهدة مباراة أهلي جدة والتعاون، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، وهي الناقل الحصري لمباريات دوري روشن لموسم 2024-2025، وتحديدا على قناة ssc sport 1، بتعليق المعلق الرياضي عيسي الحربين.