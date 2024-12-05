ريال مدريد يخطط لتجديد عقد نجمه الشاب

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أحمد جودة - القاهرة - أشارت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة ريال مدريد في بدء المفاوضات لتجديد عقد لاعب الفريق راؤول اسينسيو بعد انتهاء الموسم الجاري.

ريال مدريد يخطط لتجديد عقد أسينييو

ويخطط النادي الملكي لتجديد عقد مدافعه الإسباني بعد المستوى المميز الذي ظهر به في الأربع مباريات التي شارك فيها حتى الآن حيث أكد على أنه مستقبل الفريق في قلب الدفاع.

وسينتهي عقد اسينسيو بنهاية الموسم القادم.

وقد تعرض الفريق للهزيمة أمس الأربعاء من أمام اتلتيك بيلباو بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر الدوري الإسباني.

ويستعد ريال مدريد لخوض مباراته المقبلة أمام جيرونا، يوم السبت المقبل الموافق 7 من الشهر الجاري.