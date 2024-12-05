نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتهى السذاجة.. كريم رمزي يفتح النار على إدارة ليفربول بسبب صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فتح الإعلامي كريم رمزي النار على إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، بسبب تجديد عقد النجم المصري الدولي محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم مع الريدز.

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى:" إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، حتى الآن لم تحسم ملف تجديد عقد محمد صلاح، وهذا شئ في منتهى السذاجة ".

وأضاف:" لو في مكان محمد صلاح، وانتهى شهر 12 ولم يتم تجديد التعاقد، سوف انتقل إلى أي ناد آخر، وهو أهم لاعب في العالم بهذا المستوى الخرافي الذي يقدمه، والطريق أمامه ليحصل على البالون دور".

واستكمل:" كيف يكون لدى نادي ليفربول لاعب بحجم محمد صلاح، وأقل من 30 يوم وسيكون من المسموح له أن يوقع مع أي ناد، ولم يتم التجديد حتى الآن".

وأتم كريم رمزي:" هذا يعتبر سيئ من السذاجة والإهمال وعدم احترام من جانب إدارة نادي ليفربول، وليس من المعقول أن يقول أحد أن هناك سقف رواتب للاعبي ليفربول وأنه بسبب أنه تعدى الثلاثين عاما".