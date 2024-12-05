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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شبانة، تفاصيل جلسة ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، هلال معسكر نوفمبر الماضي.

كواليس جلسة ناصر ماهر مع حسام حسن

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة etc:”معسكر نوفمبر شهد جلسة بين حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وناصر ماهر لاعب الزمالك".

وتابع شبانة:" طلب ناصر ماهر فرصة أكبر للمشاركة مع منتخب مصر لاثبات ذاته، وحسام حسن، رد على ناصر ماهر، بإنه من عناصر القوام الأساسي بالنسبة له، وإنه سعيد بحماسه ورغبته في المشاركة؛ ولكن الجهاز يحدد الفترات التي يشارك فيها كل لاعب حفاظًا على الشكل الفني لكل اللاعبين".

وأكمل:" ناصر ماهر لم يشارك أمام كاب فيردي، ولكنه لعب بعد ذلك مباراة بوتسوانا كاملة وتألق وظهر بشكل جيد".