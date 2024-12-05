الأهلي يترقب قرار كولر بشأن ضم مصطفى العش ومحمد إسماعيل في يناير

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أحمد جودة - القاهرة - يتابع مسؤولو النادي الأهلي موقف السويسري مارسيل كولر من إمكانية ضم ثنائي زد، مصطفى العش ومحمد إسماعيل، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، لتدعيم خط دفاع الفريق في ظل الحاجة الملحة لتعزيز هذا المركز بعد بعض المشاكل الدفاعية التي ظهرت في المباريات الأخيرة.

وسيتخذ كولر قراره النهائي بشأن ضم أحد اللاعبين أو كليهما في يناير، حيث يُعد الثنائي من أبرز الأسماء المتاحة للتعاقد معهما في الميركاتو الشتوي.

ويعاني الأهلي من أزمة دفاعية نتيجة إصابة أشرف داري، الذي لم يستفد منه الفريق منذ بداية الموسم بسبب إصابة متكررة في الكاحل، حيث لم يشارك سوى في مباراة واحدة بديلًا أمام العين الإماراتي في كأس لانتركونتيننتال.

كما أن يوسف أيمن، لاعب الدحيل القطري، لم يقتنع كولر بقدراته، مما قد يؤدي إلى قطع إعارته في يناير وعودته إلى ناديه القطري، ليفتح المجال للتعاقد مع مدافع جديد.