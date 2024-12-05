عمرو السولية يقترب من التشكيل الأساسي في مواجهة أورلاندو بيراتس

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أحمد جودة - القاهرة - بات عمرو السولية، لاعب الأهلي، قريبًا من العودة للتشكيل الأساسي في مواجهة أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي يوم السبت المقبل بدوري أبطال إفريقيا.

ويأتي قرار الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر بالاعتماد على السولية نظرًا لخبرته الواسعة في وسط الملعب، ورغبة في الاستفادة من هذه الخبرات خلال اللقاء.

وكانت بعثة الأهلي قد غادرت اليوم الأربعاء إلى جنوب إفريقيا، استعدادًا للمباراة التي ستقام السبت المقبل في تمام الساعة الثالثة عصرًا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، حيث يواجه الفريق تحديًا صعبًا ضد منافس قوي وفي ظروف مناخية حارة.