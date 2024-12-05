نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نظيره وغريمه التقليدي النصر غدا يوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر الحالي في لقاء منتظر بينهم بستاد الجوهرة المشعة ضمن منافسات قمة الجولة 14 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الاتحاد والنصر

وتنطلق صافرة بداية مباراة الاتحاد والنصر مساء الجمعة في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والساعة 8:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 9:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والنصر

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.