نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة نابولي ولاتسيو في كأس إيطاليا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي ضيفا ثقيلا على نظيره لاتسيو اليوم الخميس الموافق 5 ديسمبر الحالي في لقاء هام بينهم بستاد الاولمبيكو ضمن منافسات دور 16 من كأس إيطاليا.

موعد مباراة نابولي ولاتسيو

وتنطلق صافرة بداية مباراة نابولي ولاتسيو مساء اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والساعة 11:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 12:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة نابولي ولاتسيو

تردد قناة أبوظبي الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 5/6