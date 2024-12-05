الرياضة

موعد مباراة نابولي ولاتسيو في كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة نابولي ولاتسيو في كأس إيطاليا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي ضيفا ثقيلا على نظيره لاتسيو اليوم الخميس الموافق 5 ديسمبر الحالي في لقاء هام بينهم بستاد الاولمبيكو ضمن منافسات دور 16 من كأس إيطاليا.

موعد مباراة نابولي ولاتسيو

وتنطلق صافرة بداية مباراة نابولي ولاتسيو مساء اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والساعة 11:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 12:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة نابولي ولاتسيو

تردد قناة أبوظبي الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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