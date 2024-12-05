نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يتفاوض لاستعارة تريزيجيه للمشاركة في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي إسلام صادق، أن النادي الأهلي بدأ التفاوض مع محمود حسن تريزيجيه نجم فريق الريان القطري ومنتخب مصر للتعاقد معه في الفترة المقبلة.

وتجرى قرعة كأس العالم للأندية 2025، اليوم الخميس 5 ديسمبر في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة النادي الأهلي.

تصريحات إسلام صادق

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر تصريحات تلفزيونية، أن النادي الأهلي استقر على التفاوض على ضم محمود حسن تريزيجيه عقب انتهاء إعارته لنادي لفريق الريان القطري من فريق طرابزون سبور التركي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية في أمريكا نظرًا لقوة المنافسة وفرق البطولة العالمية.

وأضاف: مارسيل كولر ولجنة التخطيط وافقا على ضم تريزيجيه على اعتبار أنه إضافة قوية لفريق الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية من أجل تدعيم الفريق بصفقات قوية لتحقيق إنجاز جديد بمونديال الأندية.