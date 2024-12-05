نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يؤجل تفعيل عقد شراء محمود بنتايك في انتظار الظروف المناسبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تأجيل تفعيل بند شراء اللاعب المغربي محمود بنتايك، مشيرًا إلى أن هذه المسألة تخص إدارة النادي، لكنه أكد في الوقت نفسه حاجته إلى اللاعب وعدم الرغبة في الاستغناء عنه.

وفضل مسؤولو الزمالك تأجيل البت في بند شراء بنتايك بسبب الانشغال بعدد من الملفات الهامة في الفترة الحالية، معتبرين أن الوقت غير مناسب للتفاوض حوله الآن.

ومع ذلك، هناك رغبة في استمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق.

وجاء قرار الإدارة بسبب المبلغ المطلوب (مليون يورو) لتفعيل بند الشراء من نادي سانت إتيان، وهو ما دفعها لتأجيل الملف في الوقت الراهن.

ويتوقع أن يتم إعادة النظر فيه مع اقتراب نهاية الموسم، في حال تم توفير الأموال اللازمة وثبت مستوى اللاعب.