نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يواصل عروضه المخيبة ويخسر أمام أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت المواجهة التي جمعت بين أتلتيك بيلباو وريال مدريد، ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز، لموسم 2025/2024.

ملخص مواجهة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في الليجا

وحقق أتلتيك بيلباو فوزا هاما على نظيره ريال مدريد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب سان ماميس، ضمن فعاليات الجولة التاسعة عشر من بطولة الليجا.

ألغى حكم اللقاء الإسباني خوسيه سانشيز هدفا لصالح ريال مدريد في الدقيقة 15 عن طريق مهاجمه الفرنسي كليان مبابي، بداعي التسلل، بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

ومع بداية الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 53، أحرز أليكس بيرينج مهاجم أتلتيك بيلباو، أولى أهداف اللقاء.

وفي الدقيقة 69، أضاع الفرنسي كليان مبابي ركلة جزاء، بعد أن سددها على اليسار، ليتصدى لها حارس بيلباو بطريقة مميزة.

ثم عادل الإنجليزي جود بيلنجهام النتيجة لصالح ريال مدريد، بعد تسديدة من مبابي يتصدى لها أجيرويوابالا حارس أتلتيك ويتابعها بيلنجهام ويسكنها الشباك.

وأحرز البديل غوكا غوروزيتا هدف الفوز لصالح أتلتيك بيلباو في الدقيقة 80، بعد خطأ من فالفيردي أستغله المهاجم الإسباني بشكل مميز وأنفرد بالحارس كورتوا وسدد الكرة على يسار البلجيكي، لتسكن الشباك.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد أتلتيك بيلباو إلى النقطة 29 في المركز الرابع بترتيب جدول الليجا، بينما يتوقف رصيد ريال مدريد عند النقطة 33 في المركز الثاني.