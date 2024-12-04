نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح فعل كل شيء.. نيوكاسل يونايتد يفرض التعادل على ليفربول بالدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول إيجابيًا مع نظيره نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف لكل منهما في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ13 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025.

أحداث مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

منع القائم الأيمن للمرمى الهدف الأول لصالح ليفربول في الدقيقة 15، بعد تسديدة قوية من أليكسيس ماك أليستر من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 22 منع القائم الأيمن للحارس كيليهر الهدف الأول لصالح نيوكاسل يونايتد، بعد تسديدة أرضية قوية من جاكوب ميرفي.

وتمكن أليكسندر إيساك من تسجيل أول أهداف اللقاء لصالح نيوكاسل يونايتد في الدقيقة 35، بعد تمريرة من جيمارايش إلى زميله إيساك الذي استقبلها بقدمه اليسرى ثم سدد تسديدة صاروخية بالقدم اليمنى من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.

ونجح كورتيس جونز في تسجيل هدف التعادل لصالح ليفربول في الدقيقة 51، بعد تمريرة من محمد صلاح بوجه القدم الخارجي إلى جونز الذي استقبلها بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.

واستطاع أنتوني جوردون أن يحرز الهدف الثاني لصالح نيوكاسل يونايتد في الدقيقة 62، بعد تمريرة من أليكسندر إيساك إلى جوردون الذي راوغ المدافع جو جوميز بقدمه اليمنى ثم سدد الكرة بنفس القدم من داخل منطقة الجزاء، مرت من تحت يدي الحارس كيليهر وسكنت الشباك.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح نيوكاسل يونايتد في الدقيقة 66 بداع التسلل على أليكسندر إيساك قبل تسجيله للهدف.

ورفضت العارضة أن تعلن عن الهدف الثالث لصالح ليفربول في الدقيقة 82، بعد تسديدة من محمد صلاح من داخل منطقة الجزاء.

وسجل محمد صلاح الهدف الثاني والتعادل لصالح ليفربول في الدقيقة 68، بعد تمريرة من ترينت ألكسندر أرنولد إلى صلاح الذي استقبلها بتسديدة مباشرة بقدمه اليمنى من داخل منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأضاف نفس اللاعب الهدف الثالث لصالح ليفربول في الدقيقة 83، بعد تمريرة من أرنولد إلى صلاح الذي استقبل الكرة بقدمه اليمنى وهو ظهره للمرمى ثم سدد الأخير تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأحرز فابيان شار الهدف الثالث والتعادل لصالح نيوكاسل يونايتد في الدقيقة 90، بعد ركلة حرة من جهة اليمين، نفذها جيمارايش بعرضية إلى داخل منطقة، خرج الحارس كيليهر من مرماه بشكل خاطئ ليتابعها شار بتسديدة أرضية من على القائم الثاني، لتسكن الشباك.

ترتيب فريقي ليفربول ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

يتصدر ليفربول جدول ترتيب البريميرليج برصيد 35 نقطة، بعد الفوز في إحدى عشرة مباراة والتعادل في لقاءين وخسارة مواجهة واحدة، فيما يحتل نيوكاسل يونايتد المركز العاشر برصيد 20 نقطة، بعد الفوز في خمس مباريات والتعادل في مثلهم وخسارة أربعة لقاءات.