نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد ثنائية صلاح.. نتيجة وملخص أهداف مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد بالتعادل الإيجابي بينهما بنتيجة 3-3 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من البريميرليج.

أهداف مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

افتتح أليكسندر إيساك أول أهداف اللقاء لصالح نيوكاسل يونايتد في الدقيقة 35، بعد تمريرة من جيمارايش إلى زميله إيساك الذي استقبلها بقدمه اليسرى ثم سدد تسديدة صاروخية بالقدم اليمنى من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.

وتعادل كورتيس جونز لصالح ليفربول في الدقيقة 51، بعد تمريرة من محمد صلاح بوجه القدم الخارجي إلى جونز الذي استقبلها بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.

وسجل أنتوني جوردون الهدف الثاني لصالح نيوكاسل يونايتد في الدقيقة 62، بعد تمريرة من أليكسندر إيساك إلى جوردون الذي راوغ المدافع جو جوميز بقدمه اليمنى ثم سدد الكرة بنفس القدم من داخل منطقة الجزاء، مرت من تحت يدي الحارس كيليهر وسكنت الشباك.

وأحرز محمد صلاح الهدف الثاني والتعادل لصالح ليفربول في الدقيقة 68، بعد تمريرة من ترينت ألكسندر أرنولد إلى صلاح الذي استقبلها بتسديدة مباشرة بقدمه اليمنى من داخل منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأضاف نفس اللاعب الهدف الثالث لصالح ليفربول في الدقيقة 83، بعد تمريرة من أرنولد إلى صلاح الذي استقبل الكرة بقدمه اليمنى وهو ظهره للمرمى ثم سدد الأخير تسديدة أرضية بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأدرك فابيان شار التعادل لصالح نيوكاسل يونايتد في الدقيقة 90، بعد ركلة حرة من جهة اليمين، نفذها جيمارايش بعرضية إلى داخل منطقة، خرج الحارس كيليهر من مرماه بشكل خاطئ ليتابعها شار بتسديدة أرضية من على القائم الثاني، لتسكن الشباك.

