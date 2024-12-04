نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. حسام المندوه يستقبل الطفل الزملكاوي الباكي في مكتبه ويعده بتحقيق أمنيته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقبل النائب حسام المندوه أمين صندوق الزمالك الطفل ووالده السيد المشجع الزملكاوي المشهور إعلاميًا بـ "الطفل الباكي" في مكتبه منذ قليل.

حسام المندوه يعد الطفل الباكي بتحقيق طلبه

وحرص الدكتور حسام المندوه على الترحيب بالطفل الزملكاوي كريم السيد ووالده مؤكدا أنه نموذج مشرف لجمهور الزمالك في كيفية حُب الكيان الأبيض.

وطلب الطفل كريم السيد من حسام المندوه أمين صندوق الزمالك بعمل عضوية شرفيه له؛ كي يتمكن من الحضور لمقر نادي الزمالك في الاجازات لاسيّما وأن الطفل يسكن في مدينة المحلة الكبرى.

من جانبه وعد النائب حسام المندوه الطفل كريم السيد بعرض طلبه على مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة حسين لبيب والعمل على استخراج عضوية شرفيه للطفل في أقرب وقت.

وكان موقع دوت الخليج الرياضي قد انفرد بحوار مع الطفل الزملكاوي كريم السيد بعد نهاية مباراة الزمالك وغزل المحلة حيث وجه الطفل رسالة بالدموع لأحمد السيد زيزو لاعب الأبيض مطالبًا بالحصول على قميص جناح الفارس الأبيض.

واستجاب أحمد السيد زيزو لموقع دوت الخليج الرياضي واستقبل الطفل الزملكاوي كريم السيد اليوم في مقر النادي وأهداه القميص الخاص به كما التقط معه صورًا تذكارية.

وفي سياق آخر يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز استعداداته لمواجهة إنيمبا النيجيري ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.