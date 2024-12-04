نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وقائع القسم الثالث مستمرة… 4 أطقم تحكيم لمباراتين فما القصة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت منافسات القسم الثالث مساء الأمس واقعة غريبة وذلك بعد تعيين 4 أطقم حكام في مباراتين ضمن منافسات مجموعة الغربية.

4 أطقم تحكيم لمباراتين في القسم الثالث

البداية كانت بين فريقي اتحاد بسيون وشباب قلين، حيث اسندت المباراة لطاقم منطقة من الإسكندرية وهم عمر مجدي، حكم ساحة، وعاونه محمد سعد حلمي مساعد أول وحبيبه خالد مساعد ثان.

لكن لم يكن طاقم الإسكندرية هو المتواجد فقط بل أسندت المباراة لطاقم من منطقة دمياط وهو أحمد حسونه، حكم ساحة، وأحمد ذكي مساعد أول ومصطفى سميح مساعد ثان، ليكون اللقاء من نصيب طاقم منطقة دمياط اللقاء.

الأمر لم يتوقف عند مباراة وحيدة بل تكرر الأمر ذاته في مباراة سمنود والزعفران والذي أسند اللقاء لطاقم من منطقة الإسكندرية وهو أحمد شفيق، حكما للساحة، ويعاونه محمد طارق ومحمد ماهر مساعدين.

وطاقم اخر من منطقة القليوبية أمين علي، حكم ساحة، وعاونه محمد مجاهد وأحمد حلمي مساعدين والذي أدار اللقاء في نهاية المطاف.

وحتى الان لم تعلق اللجنة الرئيسية على الواقعة التي سبق حدوثها من منذ موسمين وتحديدا في مجموعة الصعيد والتي شهدت تعيين طاقمين للمباراة.