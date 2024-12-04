نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفيديو.. سيلفا يفتتح التسجيل لـ مانشستر سيتي ضد نوتنجهام بأسيست دي بروين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجل البرتغالي برناردو سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي، هدف التقدم لفريقه مبكرًا في شباك نوتنجهام فورست مع بداية أحداث الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما.

يلتقي فريق مانشستر سيتي بنظيره نوتنجهام فورست، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف مانشستر سيتي الأول ضد نوتنجهام بالدقيقة “8” عن طريق برناردو سيلفا من صناعة كيفين دي بروين.

هدف مانشستر سيتي ضد نوتنجهام