الرياضة

"سيدات" طائرة الزمالك يهزمن هليوليدو بنتيجة 3-0 في الدوري

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "سيدات" طائرة الزمالك يهزمن هليوليدو بنتيجة 3-0 في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" على نظيره هليوليدو بنتيجة 3 - 0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدور الثاني لبطولة الدوري الممتاز.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:-

25 - 10

25 - 15

25 - 19

وشهدت المباراة حضور، نيرة الأحمر ورامي نصوحي عضوي مجلس إدارة نادي الزمالك، وذلك لدعم ومساندة الجهاز الفني واللاعبات.

ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من: "أحمد فتحي مديرًا فنيًا، وأشرف عبدالعال مدربًا مساعدًا، إكرامي هيكل مدربًا، وبلال وتوت مخططًا للاحمال، وعبد الرحمن إبراهيم محللًا للأداء، وسمية ناجح أخصائيًا للعلاج الطبيعي، وهبة حسنين مديرًا إداريًا".

محمد الشيخ

محمد الشيخ

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا