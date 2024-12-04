المصري " 2005 " يفوز على الاوليمبي بهدفين لهدف ببطولة الجمهورية

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أحمد جودة - القاهرة -

فاز فريق المصري تحت 19 عام ” الفئة العمرية "2005 " بقيادة مدربه وائل الجبالي على ضيفه فريق الأوليمبي بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة الجولة الثانية عشر من بطولة الجمهورية " ب " ، والتي أقيمت بملعب النادي المصري الاجتماعي تحت قيادة تحكيمية لطاقم من منطقة دمياط مكون من عبد الرحمن حافظ وإبراهيم السوداني وعمرو جمعة.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري إلى النقطة السادسة عشر.

انتهى الشوط الأول بتقدم المصري بهدف للاشئ سجله صالح فريد في الدقيقة الثالثة والثلاثين، وفي الشوط الثاني ينجح فريق الأوليمبي في إدراك هدف التعادل في الدقيقة السابعة والعشرين ليضغط المصري وينجح البديل محمد أكرم في احراز هدف الفوز واقتناص النقاط الثلاث لأبناء بورسعيد بهدف في الدقيقة الأربعين لتنتهي المباراة بفوز النسور الخضر بهدفين لهدف.

مثل المصري في المباراة: أحمد وهب لحراسة المرمى، أشرف غزالة، عمر فاروق، عبد الوهاب نادر، أحمد صلاح لخط الظهر،عمر عرفة ، محمود أشرف، محمود سيد حمو لخط الوسط، صالح فريد، حسين عبد الستار، والدولي المتألق أحمد شرف لخط الهجوم.

فيما شارك على مدار الشوطين كبدلاء كل من محمد أكرم ومعاذ صلاح الدين وأحمد رامي.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من:ك. وائل الجبالي مدربًا عامًا ، ك. محمد خليفة مدربًا مساعدًا ، ك. ابراهيم صبح مدربًا لحراس المرمى، ك.محمد عجيزة محللًا للاداء، ك. علاء سالم أخصائيًا للعلاج الطبيعي، ك. علي الشحات إداريًا ، ك. محسن عثمان مسئولًا للمهمات.

فيما يتكون جهاز الإشراف من: ك. عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين ، ك. عماد العمدة مشرفا على فرق الناشئين، ك. السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى، ، ك. محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع ، ك. ابراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين، ك. عادل فؤاد مسئولا ماليا.