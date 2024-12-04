نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل تشيلسي لمواجهة ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن ماريسكا المدير الفني لتشيلسي عن تشكيل الفريق لمواجهة ساوثهامبتون بعد قليل وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.



يتساوى تشيلسي مع آرسنال برصيد 25 نقطة في المركز الثاني مناصفة بالتساوي في جميع النقاط والأهداف خلف ليفربول صاحب الصدارة برصيد 34 نقطة.



بينما يحتل ساوثهامبتون المركز الأخير برصيد 5 نقاط حصدها من فوز وحيد فقط وخسر 10 مباريات.



ومن المقرر أن يخوض تشيلسي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: فيليب يورجنسن

خط الدفاع: مالو جيوستو - أكسيل ديساسي - توسين أدارابيويو - مارك كوكوريا

خط الوسط: مويسيس كايسيدو - إنزو فيرنانديز - نوني مادويكي - كول بالمر

خط الهجوم: جواو فيليكس - كريستوفر نكونكو