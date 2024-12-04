غدا مباراتان فـي الدور الثاني لدوري الناشئين لكرة اليد

تقام يوم غد الجمعة مباراتان في الدور الثاني مرحلة «الذهاب» لدوري الناشئين لكرة اليد، حيث يلتقي في المباراة الأولى مسقط مع العروبة في الساعة الرابعة على ملعب الصالة الرياضية بمجمَّع الرياضي بصور، ويتبارى السيب مع نزوى في الساعة الرابعة عصرًا على ملعب الصالة الرياضية بمجمَّع نزوى الرياضي.
أما مباراة الإياب ستقام يوم الجمعة 13 من الشهر الجاري يلعب العروبة مع مسقط في الساعة الثانية ظهرًا على ملعب الصالة الفرعية بمجمَّع السُّلطان قابوس الرياضي ببوشر، ويلتقي نزوى مع السيب في الساعة الثانية ظهرًا بملعب الصالة الرياضية بنادي السيب. أما ختام الدوري فسيكون يوم 23 من الشهر الجاري بإقامة مباراة تحديد المركزين الأول والثاني، وكذا مباراة تحديد المركز الثالث بمجمَّع السُّلطان قابوس الرياضي ببوشر.
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