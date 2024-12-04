فـي الدوري السعودي : الاتحاد للثأر من النصر والابتعاد بالصدارة

الرياض ـ أ.ف.ب: تترقب الجماهير السعودية مواجهة الكلاسيكو بين الاتحاد المتصدر والنصر الثالث الجمعة في قمة مباريات المرحلة الثالثة عشرة ضمن الدوري السعودي لكرة القدم. ويسعى الاتحاد إلى الابتعاد بالصدارة عن ملاحقه الهلال بفارق خمس نقاط قبل مواجهة حامل اللقب مع ضيفه الرائد السبت. ويتطلع الاتحاد للانتقام من النصر الذي اكتسحه بنتيجتين كبيرتين عندما انتصر 5-2 و4-2 في آخر مواجهتين بالدوري. ونال «العميد» راحة أكثر بيومين من النصر الذي لعب أمام السد القطري في دوري أبطال آسيا. ويتغيب رباعي الاتحاد الفرنسي موسى ديابي، عبدالإله هوساوي، النيذرلاندي ستيفن بيرخوين وعبدالعزيز البيشي بداعي الإصابة. وقال الفرنسي لوران بلان مدرب الاتحاد في تصريحات صحافية «يتبقى لنا مباراة واحدة في عام 2024، بعدها لدينا فترة راحة للاستشفاء للعودة بنفس الوتيرة في القسم الثاني من الموسم». ولم يخسر الاتحاد خلال المباريات السبع الأخيرة على أرضه سوى مرة واحدة، محققًا الفوز أربع مرات. من جانبه، صرَّح الفرنسي كريم ينزيمة مهاجم الاتحاد في تصريحات تليفزيونية عقب فوز فريقه على الاتفاق في المرحلة الماضية «أتمنى أن نواصل العمل الجيد والتدريب والتركيز من أجل الحفاظ على الصدارة». وأضاف لاعب ريال مدريد الإسباني السابق «مباراة مثل أي مباراة يحصل الفائز فيها على 3 نقاط ونتطلع دائمًا للفوز». وتألق بنزيمة وسجل هدفًا وقدَّم تمريرتين حاسمتين في فوز الاتحاد على الاتفاق برباعية ليرفع رصيده إلى 9 أهداف في وصافة الهدافين بالتساوي مع البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر. في المقابل يدخل النصر المواجهة بعد خسارته أمام السد 1-2 على الصعيد الآسيوي ويسعى لتعويض جماهيره بالنتيجة المرجوة ضد الاتحاد.