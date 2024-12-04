نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب بيراميدز مرشح لتدريب غزل المحلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل محمود فتح الله المدرب العام السابق لفريق بيراميدز ضمن دائرة المرشحين لتدريب فريق غزل المحلة في الفترة الحالية، خلفًا لأحمد عيد عبد الملك المدير الفني السابق للفريق، والذي تقدم باستقالته من تدريب المحلة مؤخرًا.

فتح الله يدخل دائرة المرشحين لتدريب غزل المحلة

ويعد محمود فتح الله أبرز المرشحين لتولي القيادة الفنية لفريق الكرة بنادي غزل المحلة، بعد ترشيح اللجنة الفنية بالنادي له لقيادة الفريق، خاصة وأنه أحد أبناء غزل المحلة.

وسبق وعمل فتح الله لفترة طويلة مدربًا عامًا لفريق بيراميدز واكتسب العديد من الخبرات في مجال التدريب لعمله مع العديد من المدربين الأجانب الذين تعاقبوا على تدريب الفريق.

وكان محمود فتح الله رفض عدة عروض من أندية بدوري المحترفين والدوري الممتاز في الآونة الأخيرة لعدم اقتناعه بها.