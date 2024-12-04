نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سبورتنج لشبونة يحدد سعر هدف كبار البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة سبورتنج لشبونة البرتغالي قد حددت سعر نجمها السويدي فيكتور جيوكيريس أثناء فترة الميركاتو الصيفي المقبل.



ونقلت صحيفة آس الإسبانية عن شبكة سكاي سبورتس أن جيوكيريس البالغ من العمر 26 عامًا يقدم مستويات استثنائية في الموسم الحالي، حيث سجل 24 هدف وصنع 4 أهداف آخرين في 21 مباراة.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أن كبار أندية الدوري الإنجليزي يرغبون في التعاقد مع جيوكيريس خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في مقدمة الأندية المهتمة بالتعاقد مع جيوكيريس، حيث يرغب المان يونايتد في التعاقد معه وسيلعب بورقة المدير الفني البرتغالي روبن أموريم الذي تألق معه جيوكيريس منذ الموسم الماضي وأيضًا سيلعب المان سيتي بورقة هوجو فيانا المدير الرياضي للشبونة الذي سينضم لمانشستر سيتي بداية العام الجديد.



وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن آرسنال وتشيلسي مهتمان أيضًا بالتعاقد مع جيوكيريس لذلك وضع سبورتنج لشبونة مبلغ 100 مليون يورو لبيع لاعبه المميز.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن صفقة فيكتور جيوكيريس قد تحسم مقابل 70 مليون يورو بالإضافة إلى بعض المميزات لسبورتنج لشبونة لذلك سيكون الصيف المقبل ساخن للغاية بالنسبة للنادي البرتغالي ونجمه الهداف.

