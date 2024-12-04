نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيب جوارديولا يلقي اللوم على نفسه.. لقد اسأت التصرف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن الإشارة التي رفعها أمام جمهور ليفربول بأنه حقق ست ألقاب دوري انجليزي منذ قدومه وتولي العارضة الفنية.

يستعد مانشستر سيتي لمواجهة نوتنجهام فورست ضمن الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي يوم الاربعاء الموافق 4 ديسمبر في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة على قنوات بي ان سبورت الناقل الحصري بمنطقة افريقيا والشرق الأوسط.

خسر مانشستر سيتي ست مباريات في اخر سبع مباريات بين الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، في رقم قياسي سلبي يحدث لاول مرة مع بيب جوارديولا منذ بداية مسيرته.

بيب جوارديولا يلقي اللوم على نفسه

قال بيب جوارديولا: "هل فقدت أعصابي بهذه اللفتة في آنفيلد؟ لم أكن رائعًا أبدًا. هل تعرف لماذا كنت باردا؟ لأنني فزت، فزنا”.

"الأشخاص الذين فازوا رائعون جدًا، وسيمون جدًا، ولطيفون جدًا".

"عندما لا تفوز، فالأمر عكس ذلك تمامًا".

كان مانشستر سيتي خسر أمام ليفربول بنتيجة هدفين دون رد، سجلهما جاكبو ومحمد صلاح، جعلت الريدز يبتعد بالصدارة بفارق تسع نقاط عن ارسنال الوصيف، أما السيتيزنز تراجع إلى المركز الخامس بفارق 11 نقطة.