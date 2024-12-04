نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب بروسيا دورتموند يعلن رغبته في الرحيل عن الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشارت تقارير صحفية شبكة سكاي الألمانية بأن دونييل مالين جناح ايمن بوروسيا دورتموند ابدي رغبته في الانضمام إلى نادي كبير مثل برشلونة أو أرسنال في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشفت الشبكة أن بوروسيا دورتموند حدد مبلغ 25-30 مليون يورو من أجل التخلي عن خدماته الصيف المقبل.



وسينتهي عقد النجم صاحب الـ 25 عاما بعقد مع دورتموند ينتهي في 2026، وقد يكون خيارا أمام البارسا لتعزيز خط هجومه في الموسم المقبل.



وشارك مالين خلال الموسم مع دورتموند في جميع المسابقات في 17 مباراة،وسجل 4 أهداف. وصنع هدف.

ويستعد بروسيا دورتموند لمواجهة بوروسيا مونشنغلادباخ يوم السبت الموافق 7 من ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر الدوري الألماني، وتبدا المباراة في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

