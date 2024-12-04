طوكيو ـ أ.ف.ب: أعلن جونيتشي إناموتو، أول ياباني يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اعتزاله الأربعاء عن 45 عامًا. انضم إناموتو إلى أرسنال عام 2001 بالإعارة من جامبا أوساكا، لكنه انتظر عامًا ثانيًا للعب مباراته الأولى في الـ»بريميرليج» عند انتقاله إلى فولهام بالإعارة أيضًا الذي دافع عن ألوانه لموسمين. وانتقل إناموتو لاحقًا إلى وست بروميتش ألبيون بصفقة نهائية لمدة موسمين خاض خلالها 28 مباراة في الدوري، و14 مباراة أخرى مع كارديف سيتي الذي انتقل إليه بالإعارة.

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