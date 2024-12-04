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أحمد جودة - القاهرة - فوز بايونيرز والحمام وتعادل دكرنس والأوليمبي بالقسم الثاني

أسفرت نتائج منافسات الجولة الحادي عشر لمجموعتي بحري بدوري القسم الثاني ب عن تعادل فريق مركز شباب القزازين مع فريق مالية كفر الزيات بهدف لمثله.

حيث تقدم القزازين بهدف سجله محمد حمص في منتصف الشوط الثاني وتعادل للمالية عن طريق صامويل بالدقيقة الأخيرة من اللقاء.

وتعادل فريق الصيد بالمحلة مع فريق بيلا بهدف لمثله حيث تقدم الصيد بهدف محمود عزت في الشوط الأول وخطف أحمد مكاوي هدف بيلا في الشوط الثاني.

وتعادل فريق كفر الشيخ مع فريق اتحاد نبروه بهدف لمثله.

كما تعادل فريق دكرنس مع فريق ميجا سبورت بهدف لمثله حيث تقدم محمود فهمي لدكرنس وتعادل مجدي عصمت لميجا.

وفاز فريق بايونيرز بقيادة احمد عبد الظاهر على فريق دمياط بقيادة ميدو الدبيسي بثلاثية مقابل هدف.



- وتختتم الجولة الخكيس بلقاء بني عبيد مع مركز شباب تلا.



المجموعة السادسة

تعادل فريق الاوليمبي متصدر المجموعة بقيادة أحمد فاروق مع فريق الجزيرة المطروحي بقيادة باسم الرجال بهدف لمثله تقدم الاوليمبي بهدف وتعادل أحمد علاء للجزيره.



- تعادل فريق الزهور بمطروح بقيادة رمضان عرفة مع فريق دلفي بقيادة ربيع ياسين سلبيًا.



وفاز فريق طلائع الاسطول بقيادة علاء المني على فريق الهلال الضبعة بقيادة على عاشور بثلاثية مقابل هدف.

وتعادل فريق اصحاب الجياد بقيادة محمد صديق مع فريق دمنهور بقيادة عبد اللطيف الدوماني بهدف لمثله حيث تقدم دمنهور بهدف عبد العزيز زيزو وتعادل كرم النقيب لاصحاب الجياد.

- وفاز فريق الحمام بقيادة محمد كابوريا على فريق كوم حمادة بقيادة طارق السعيد بهدف دون رد سجله عاصم محمد.