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أحمد جودة - القاهرة -



أكد الإعلامي محمد شبانة أن إدارة الكرة بالنادي الأهلي قد استقرت بنسبة كبيرة على ضم ثلاث صفقات أجنبية خلال الإنتقالات الشتوية المقبلة إستجابة لرغبة كولر المدير الفني للفريق.

معركة ميركاتو الشتاء تبدأ في الأهلي بعد الإنتركونتيننتال.. وضحايا لرغبات كولر



وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن إدارة الأهلي الآن دخلت في مرحلة تفاوض جديدة مع بيرسي تاو للرحيل الشهر القادم بفسخ التعاقد بالتراضي دون الحصول على أي مقابل مادي لرحيله أو مطالبة من اللاعب بباقي عقده مع النادي.

واضاف شبانة أن إدارة الأهلي قد تلقت ٣ عروض خارجية لضم المغربي رضا سليم على سبيل الإعارة أو الشراء من أندية الأخدود السعودي والرجاء والجيش الملكي المغربيان.

وأكمل شبانة بأن اللاعب المغربي طلب مهلة من الإدارة للتفكير حتى نهاية مشوار الإنتركونتيننتال قبل الرد عليهم خاصة وإنه يرغب في استكمال مشواره مع الفريق والحصول على فرصة حقيقية.

وفي نفس السياق يدرس الأهلي حاليا الحالة الفنية والبدنية لعلي معلول وقد تشهد الفترة المقبلة مفاجأة كبرى في حال قيد معلول بإعارة يحيى عطية الله حتى نهاية الموسم بعد تفعيل بند شراءه حتى يتيح الفرصة لوجود مكان آخر للاعب أجنبي جديد.



أما على المستوى المحلي فأكد شبانة بان الأهلي يدرس حاليا العرض المقدم من نادي زد لضم اللاعب عمر الساعي على سبيل الإعارة لمدة ٦ أشهر أو الإعارة لمدة سنة ونصف خاصة وان اللاعب يرغب في المشاركة في المباريات بشكل أكبر.

