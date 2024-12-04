نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد والنصر.. صراع القمة في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق كرة القدم السعودية صوب ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة) بعد غد الجمعة، لمتابعة مباراة القمة بين اتحاد جدة والنصر في الجولة 13 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

الاتحاد والنصر.. صراع القمة في دوري روشن السعودي

وستكون هذه الجولة هي آخر جولة تقام قبل مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 26)، التي تقام في الكويت في الفترة من 21 ديسمبر (كانون الأول) وحتى 3 يناير (كانون الثاني) المقبل.

ويتواجد اتحاد جدة على قمة جدول الترتيب برصيد 33 نقطة، بفارق نقطتين أمام الهلال، فيما يتواجد النصر في المركز الثالث برصيد 25 نقطة.

ويدخل الفريقان المباراة بهدف واحد وهو تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة كاملة، فالاتحاد يتعين عليه أن يفوز باللقاء للاستمرار في الصدارة، فيما يسعى النصر لتحقيق الفوز من أجل تقليص الفارق بينهما والعودة للدخول بقوة في المنافسة على الصدارة.

ويدخل الاتحاد المباراة بمعنويات مرتفعة للغاية بعدما حقق الفوز في آخر 8 لقاءات بالدوري، كما أنه لم يخسر سوى في مباراة واحدة في آخر 10 لقاءات، وخلال 12 مباراة أقيمت بالدوري، فاز الاتحاد بـ11 مباراة وخسر في مباراة واحدة.

في المقابل فإن النصر حقق نتائج متباينة هذا الموسم بعدما حقق 7 انتصارات و4 تعادلات وخسارة واحدة، ورغم أن الفريق يدخل المباراة بعد الخسارة 1-2 أمام السد في دوري أبطال آسيا لنخبة، لكن هذه النتيجة لم تكن مؤثرة على تأهله للدور التالي بالبطولة الآسيوية.

ويهدف لوران بلان، مدرب الاتحاد، لتحقيق الفوز بهذه المباراة من أجل الاستمرار في الصدارة، لذلك ركز على جوانب تكتيكية خاصة لدى فريقه لتنفيذها في مواجهة النصر، حيث كان هناك تركيز على التسديد من خارج منطقة الجزاء كسلاح يمكن الاستعانة به في المباراة وفقا لتقرير نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية.

ويدخل الاتحاد اللقاء في ظل جاهزية أغلب عناصره بما فيهم الهولندي ستيفن بيرجوين، بينما لا يزال الثلاثي موسى ديابي وعبدالعزيز البيشي وعبدالإله هوساوي يخضعون لبرامجهم التأهيلية للتعافي من إصابات مختلفة.

ويعول بلان على تألق الفرنسي كريم بنزيما وحسام عوار ونغولو كانتي وفابينيو وصالح الشهري.

في المقابل، طالب الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني للنصر، من لاعبيه نسيان الخسارة التي تعرض لها الفريق، وطالبهم بالتركيز في مباراة اتحاد جدة من أجل تحقيق الفوز والدخول في المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

وحتى الآن تحوم الشكوك حول مشاركة الرباعي عبدالمجيد الصليهم، والفرنسي محمد سيماكان، والثنائي ومختار علي وأيمن يحيى.

ولكن رغم هذه الغيابات يملك بيولي كتيبة من اللاعبين المتميزين الذين يمكنهم تقديم مباراة قوية وتحقيق الفوز يأتي على رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني وتاليسكا.

ويأمل الهلال، الوصيف، أن تنتهي مباراة الاتحاد والنصر في نتيجة تصب في مصلحته، حتى تكون أمامه الفرصة لاعتلاء قمة جدول الترتيب، يوم السبت المقبل، عندما يستضيف الرائد.

وأيًا كانت النتيجة التي ستنتهي بها مباراة الاتحاد والنصر، فإن الهلال لن يفرط أبدًا في الفوز على الرائد، صاحب المركز العاشر برصيد 14 نقطة، من أجل الاستمرار في المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

ولكن مهمة الهلال لن تكون سهلة في الفوز على الرائد، الذي سيسعى هو الآخر لتحقيق الفوز لتحسين أوضاعه في جدول الترتيب.

وتنطلق منافسات هذه الجولة غدًا الخميس، حيث يلتقي ضمك مع الفيحاء والوحدة مع الأخدود والشباب مع الفتح.

ويلتقي يوم الجمعة فريق الخلود مع القادسية، والعروبة مع الرياض، فيما تختتم منافسات هذه الجولة يوم السبت المقبل حينما يلتقي الخليج مع الاتفاق والتعاون مع الأهلي.