نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة العالمية وبالتحديد عشاق الجانرز عن تردد القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ومانشستر يونايتد اليوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر الحالي بستاد الإمارات في لقاء ناري بينهم ضمن منافسات قمة الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد

وتنطلق صافرة بداية مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد مساء اليوم في تمام الساعة 10:15 بتوقيت القاهرة والساعة 11:15 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 12:15 بتوقيت أبوظبي

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القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ومانشستر يونايتد

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.