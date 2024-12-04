القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ونوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي

وتنطلق صافرة بداية مباراة مانشستر سيتي ونوتينجهام فورست مساء اليوم في تمام الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة والساعة 10:30 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 11:30 بتوقيت أبوظبي.

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة العالمية عن تردد القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ونوتينجهام فورست اليوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر الحالي بستاد الاتحاد ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012