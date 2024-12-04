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أحمد جودة - القاهرة - مفاجآت بقائمة الأهلي لمواجهة أورلاندو بايرتس بالجولة الثانية من دوري الأبطال.

يستعد النادي الأهلي للسفر إلى جنوب افريقيا لمواجهة اورلاندو بايرتس بالجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

حيث سيواجه النادي الأهلي فريق أورلاندو بايرتس يوم السبت المقبل بالجولة الثانية في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويتواجد النادي الأهلي في الوقت الحالي بمطار القاهرة من أجل التوجه إلى جنوب افريقيا، حيث يترأس البعثة الكابتن حسام غالي.

قائمة الأهلي لمواجهة أورلاندو بايرتس

النادي الأهلي

دوري ابطال افريقيا، وشهدت قائمة الأهلي مفاجآت بالجملة، حيث ظهر لأول مرة منذ فترة طويلة كل من وسام أبو علي، وأشرف داري بعد تعفيهم من الإصابة، بجانب عودة إمام عاشور بعد انتهاء فترة إيقافه من قبل النادي الأهلي، وجاءت القائمة كالتالي.

حارسة المرمي :- محمد الشناوي - حمزة علاء - مصطفي مخلوف.

خط الدفاع :- رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أشرف داري - خالد عبد الفتاح - أكرم توفيق - يحيى عطية الله - كريم الدبيس - عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط :- مروان عطية - عمرو السولية - عمر الساعي - أحمد نبيل كوكا - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم :- حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - بيرسي تاو - رضا سليم - وسام أبو علي - محمود عبدالمنعم كهربا.

وكان النادي الأهلي قد حقق الفوز الأول له بالمجموعة على فريق استاد أبيدجان برباعية مقابل هدف.

فيما حقق فريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي الفوز على شباب بلوزداد الجزائري بالجولة الأولى بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بالجزائر.