نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد كضيف ثقيل على نظيره فريق أتلتيك بيلباو اليوم الأربعاء الموافق الرابع من سبتمبر ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وتلعب المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد وأتلتيك بلباو لحساب إطار الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

موعد مبارة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني

وتنطلق صافرة المباراة بين الفريقين في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المُكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

تذاع مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو اليوم عبر قناة بي إن سبورتس القطرية، كونها الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا.