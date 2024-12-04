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أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره فريق الرجاء بمطروح، بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة الودية التي أقيمت بين الفريقين صباح اليوم الأربعاء على ملعب النادي.

بثلاثية نظيفة الزمالك يحقق الفوز على الرجاء بمطروح.. وديا



سجل أهداف الزمالك كل من، حسام أشرف وزياد كمال في الشوط الأول، وسيف الدين الجزيري في الشوط الثاني.



بدأ الزمالك بتشكيل يضم كل من: محمود الشناوي ومحمد حمدي وأحمد رفاعي ومحمود حمدي "الونش" وأحمد محمود وزياد كمال وسيف جعفر ومهاب ياسر ومحمد عاطف وعمر فرج وحسام أشرف.



وتمكن حسام أشرف من تسجيل هدف التقدم للزمالك في الدقيقة الثانية عشرة من ركلة جزاء سددها قوية على يمين حارس مرمى فريق الرجاء.



وكاد مهاب ياسر أن يضاعف النتيجة في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول بعدما راوغ دفاع الرجاء من الناحية اليمنى، وسدد الكرة بقوة في أقصى الزاوية اليسرى لكنها ارتطمت بالقائم.

وفي الدقيقة 39 نجح زياد كمال في تسجيل الهدف الثاني للزمالك بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليمنى لحارس فريق الرجاء.

والغى حكم المباراة هدفًا سجله عمر فرج بضربة رأسية بداعي التسلل لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدفين دون رد.



ومع بداية الشوط الثاني، أجرى الجهاز الفني للزمالك عددًا من التغييرات بمشاركة كل من، محمود بنتايج وكونراد ميشالاك وحازم أسامة وسيف الدين الجزيري بدلا من محمود حمدي "الونش" ومهاب ياسر وعمر فرج وحسام أشرف.



ونجح سيف الدين الجزيري في تسجيل الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة 55 بعدما انفرد بحارس المرمى وراوغه وأودع الكرة في الشباك.



وواصل الجهاز الفني للزمالك تغييراته في الدقيقة 65 بمشاركة محمد شحاتة بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الضامة، ومعاذ محمد مواليد 2008 وعودة مهاب ياسر للمشاركة بدلًا من زياد كمال وسيف فاروق جعفر ومحمد عاطف..



وكثف الأبيض محاولاته في الدقائق المتبقية لتعزيز التقدم لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بثلاثية دون رد.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة إنيمبا النيجيري يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري في السادسة مساءً باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

