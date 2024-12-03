نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة القادمة بعد الفوز على ريال مايوركا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة مباراة هامة أمام فريق ريال بيتيس في مؤجلة الجولة السادسة عشر من عمر الدوري الإسباني لهذه النسخة.

وتلعب مباراة برشلونة وبيتيس مساء السبت القادم الموافق السابع من ديسمبر ضمن منافسات الليجا.

موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني

وتنطلق صافرة بداية مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني عند تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

يذكر أن برشلونة حقق فوز هام على حساب ريال مايوركا اليوم الثلاثاء في الجولة التاسعة عشر من الليجا بخماسية مقابل هدف وحيد.