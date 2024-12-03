دوت الخليج -

أهلي صنعاء يخسر أمام ظفار العماني

خسر فريق أهلي صنعاء أمام ظفار العماني 1-2، خلال اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة لدوري أبطال الخليج للأندية. أهلي صنعاء يخسر أمام ظفار العمانيخسر فريق أهلي صنعاء أمام ظفار العماني 1-2، خلال اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة لدوري أبطال الخليج للأندية. سجل هدف الأحمر الصنعاني عبد الفاضل سوانون في الدقيقة 79، فيما أحرز حمود السعدي وعبدالله زاهر ثنائية ظفار العماني في الدقيقتين 13 و76. وكان أهلي صنعاء قد كسب لقاء الذهاب بهدفين نظيفين، حملتا توقيع اللاعب وحيد الخياط، ليضع الأمبراطور ثلاث نقاط في رصيده.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أهلي صنعاء يخسر أمام ظفار العماني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.