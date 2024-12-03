احتفاءٌ باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة: مشاركة فعالة للأولمبياد الخاص المصري باجتماع اليونسكو لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في الرياضة بمصر

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أحمد جودة - القاهرة -

في إطار الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، شارك الأولمبياد الخاص المصري في اجتماع اليونسكو الذي جمع الأطراف المعنية بتعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجال الرياضي في مصر ضمن مبادرة اللياقة من اجل الحياة.وقد تم هذا اللقاء في حضور عدد من الشخصيات البارزة التي تسهم في دفع قضايا الإعاقة والرياضة على الساحة المصرية والدولية.

حضر الاجتماع عددا من الشخصيات الهامة في مقدمتهم الأستاذ الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري، ونوريا سانز مدير مكتب اليونسكو الإقليمي لمصر والسودان، وكذلك مها هلالي مستشار وزير التضامن الاجتماعي لشئون الإعاقة والتأهيل. كما شارك في الاجتماع الدكتور أحمد الشافعي مدير عام الاتحادات النوعية بوزارة الشباب والرياضة، وخليل محمد خليل مدير عام التسجيل والتوجيه بوزارة التضامن الاجتماعي، فضلًا عن الدكتور أشرف مرعي أستاذ التربية الرياضية المعدلة بجامعة حلوان، والدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية.

كما شهد الاجتماع حضورًا مميزًا من ماريس مشرق مستشارة تطوير الأعمال لمؤسسة ويلسبرنج مصر، ويوسف أحمد من مبادرة "تور دي كوب"، بالإضافة إلى طارق النجار مدير المبادرات بالأولمبياد الخاص المصري، والدكتور محمد الزيدي مدير الإعلام والعلاقات العامة بالأولمبياد الخاص المصري، إلى جانب ياسمين حسان بطلة الأولمبياد الخاص المصري في السباحة وشريف عثمان وملك عبد الشافي وفاطمة عمر وشعبان يحي الدسوقي ومحمود يونس قطب الأبطال البارالمبين.

هذا وقد شهد اللقاء أيضًا مشاركة كل من الدكتور راني بهجت عضو مجلس إدارة اتحاد الرياضة للجميع، والدكتور بلال بدوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للكشافة والمرشدات، حيث ناقش المشاركون سبل تعزيز دور الرياضة كأداة فعالة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتعزيز قدراتهم البدنية والعقلية.

في تصريح للأستاذ الدكتور باسم تهامي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، أكد على أهمية تعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف الأنشطة الرياضية، باعتبارها أداة قوية لتمكينهم ومساعدتهم على تحقيق إمكانياتهم الكاملة.

وأشار الدكتور باسم تهامي إلى أن الأولمبياد الخاص المصري يسعى بشكل مستمر لتعزيز مشاركة هذه الفئة في الرياضات المختلفة، ليس فقط على المستوى المحلي، ولكن أيضًا على الصعيد الدولي. وأضاف أن الأولمبياد الخاص يواصل العمل جنبًا إلى جنب مع المنظمات الدولية مثل اليونسكو لتطوير برامج رياضية شاملة تضمن بيئة آمنة وداعمة للجميع، بغض النظر عن التحديات التي قد يواجهونها.

كما شدد على ضرورة أن يتكاتف المجتمع ككل لدعم جهود إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات، وخاصة الرياضة، وذلك من خلال رفع الوعي وتوفير التسهيلات التي تمكنهم من المشاركة الفعالة. وأكد أن الأولمبياد الخاص المصري يولي أهمية كبيرة للبرامج التدريبية والأنشطة التي تساهم في تطوير مهاراتهم الرياضية، مما يساعدهم في تحسين جودة حياتهم ويمنحهم الفرصة للتفوق في مختلف المجالات.

يُعد هذا اللقاء خطوة هامة نحو زيادة الوعي وتشجيع المشاركة الفاعلة للأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الرياضية، بما يعكس التزام مصر بتطوير سياسات وإجراءات تساهم في توفير بيئة رياضية شاملة ومتكاملة.

يذكر أن يهدف اليوم العالمي لذوي الإعاقة، الذي يتم الاحتفال به في 3 ديسمبر من كل عام، إلى تعزيز الوعي بحاجات الأشخاص ذوي الإعاقة وحشد الدعم لهم وإدماجهم في المجتمع. وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يوجد ما يقارب 16٪ من سكان العالم - أكثر من 1.3 مليار شخص- لديهم شكل من أشكال الإعاقة. في مصر، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن 10.6٪ من سكان مصر أو نحو 9.6 مليون شخص، يعيشون مع إعاقة. وتوضح هذه الأرقام ضرورة مواجهة التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة والتصدي لها، وتعزيز حقوقهم وإدماجهم في جميع جوانب المجتمع.

وقد اطلقت منظمة اليونسكو مبادرة رياضية بعنوان "اللياقة مدى الحياة" في عام 2021، حيث صُمّمت لزيادة المشاركة الشعبية والاستثمارات الذكية في الرياضة لمعالجة الأزمات العالمية من خمول بدني وعدم مساواة وصحة نفسية، وستقوم المنظمة خلال الفترة القادمة بتنفيذ برنامج "اللياقة من أجل الحياة"، والذي يهدف إلى إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف الرياضات في مصر.