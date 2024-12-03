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أحمد جودة - القاهرة - في إطار سياسة إدارة نادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، للحفاظ على العناصر ومواهب قطاع الناشئين، تم توقيع عقد طويل الأمد مع أحمد هاني الجدع، مهاجم فريق الشباب مواليد 2008.

الإسماعيلي يؤمن خدمات أحمد هاني بعقد جديد

ويعد هاني أحد أبرز المواهب في قطاع الناشئين، وسبق أن تم تصعيده لصفوف الفريق الأول، بتوصية من الراحل القدير الكابتن إيهاب جلال، في ظل قدراته الفنية المميزة.

وينتهج مجلس الإدارة، بالتنسيق مع قطاع الناشئين والبراعم لسياسة الحفاظ على اللاعبين الواعدين باعتبارهم المستقبل المشرق للنادي.

ووقع اللاعب العقود، في حضور كابتن محمود جابر، رئيس قطاع الناشئين، وولي أمر اللاعب، بالإضافة إلى كابتن محمد فهمي، مدير إداري القطاع.