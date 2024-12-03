نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاسادو يعود لقائمة برشلونة في مواجهة مايوركا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كانت عودة لاعب وسط برشلونة، مارك كاسادو، الذي غاب عن المباراة الماضية أمام لاس بالماس بسبب الإيقاف، من أبرز المستجدات في قائمة الفريق الكتالوني التي ستواجه ريال مايوركا، اليوم الثلاثاء في الجولة الـ19 من الدوري الإسباني.

وأعلن مدرب البارسا، الألماني هانزي فليك، القائمة التي سيحظى فيها أيضًا بخدمات الظهير الأيسر أليخاندرو بالدي، الذي لم يكمل مواجهة لاس بالماس بعد تلقيه ضربة قوية في العنق، ولاعب الوسط داني أولمو الذي كان على دكة البدلاء في تلك المباراة بسبب بعض الآلام.



ويغيب عن قائمة "البلاوغرانا" كل من الحارس مارك أندريه تير شتيغن ورونالد أراوخو وأندرياس كريستنسن ومارك بيرنال وأنسو فاتي للإصابة.

وضمت قائمة برشلونة لمواجهة مايوركا كل من كوبارسي وبالدي وإنييجو مارتينيز وغافي وفيران توريس وبيدري وليفاندوفسكي ورافينيا وإنياكي بينيا وبابلو توري وفيرمين لوبيز وكاسادو وباو فيكتور ولامين يامال وأولمو ودي يونغ وكوندي إريك غارسيا وتشيزني وأسترالاغا وفورت وجيرارد مارتين وسيرجي دومينغيز.