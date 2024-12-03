نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للعودة إلى سكة الانتصارات.. تشكيل برشلونة أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - حدد الألماني هانز فليك المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة ريال مايوركا، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مايوركا ضد برشلونة

ينزل الفريق الكتالوني ضيفًا ثقيلًا على مايوركا، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر على ملعب "إيبيروستار" ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الليجا الإسبانية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مايوركا

حراسة المرمى: إيناكي بينا.

خط الدفاع: جول كوندي، ب أو كوبارسي، إينيجو مارتينيز، سيرجي دومينيجز.

خط الوسط: مارك كاسادو، بيدري، داني أولمو

خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيده 34 نقطة متفوقًا بفارق نقطة وحيدة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني والذي لديه مباراة مؤجلة، بينما يتواجد مايوركا في المرتبة السادسة برصيده 24 نقطة.

وتنقل مباراة برشلونة وريال مايوركا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

